İbrahim Kahveci: Bu tabloyu Venezuela yaşadı ve orada durum ortada

Bir insan daha çok kazanmak ve daha müreffeh bir hayat sürmek istemez mi?

Ya da bireylerin toplamı olarak toplum fakirlik ve yoksulluk ister mi?

Normalde istemez.

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Aç kalıyor, evlenemiyor, evlat sahibi olamıyor ama siyasette “yedirmem” diyor. Kendisi yemiyor, içmiyor, evlenmiyor ama siyasetçisine sıkı sıkıya bağlanıyor. Bunu nereden görüyoruz? Seçim bölgelerindeki dağılımdan.

Çok ilginç bir tablo yaşıyoruz. Adeta bütün toplumsal dengeleri değiştiren bir tablo.

Normalde sofrasında ekmek eksildiğinde yönetimi sorumlu tutan toplum gitmiş; daha fazla yoksullukta yönetime daha fazla sarılan toplum gelmiş.

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Bu tabloyu Venezuela yaşadı. Ve orada durum ortada.. Toplum açıktan zayıflıyor. İşsizlik yüzde 90… Tek umutları Türkiye’ye peynir satmak.

Zaten bizim de koca dünyada bulabildiğimiz en yakın ülkelerden bir Venezuela.

İbrahim Kahveci’nin yazısı