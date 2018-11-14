İbrahim Kahveci: Bu devlet çalışmayı öldürdü

Aşırı devletçi bir ekonomik model oluşturduk. Devlet ne var ne yoksa silip süpürüp alıyor. Aklında sürekli almak almak almak olan bir siyasi devlet düzeni kurduk.

Alıyor da ne yapıyor?

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Bir kere etrafa ulufe dağıtıyor.

Hem de çok fazla.

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Kahve köşesinde aylak aylak oturanlara da dağıtıyor. Sabahtan akşama kadar hiç çalışmayanlara da koli koli dağıtıyor.

Bu devlet çalışmayı öldürdü.

Bu devlet okuma ve çok çalışma isteklerini de bitirdi.

Asgaride buluşan bir toplum yapısı oluşturuldu. Orta sınıfa yüklenildikçe yükleniliyor. Seçmen ve ülkeye yön veren zihniyet alt gelir gruplarının zihniyeti ne de olsa.

Bu devlet alıyor da ne yapıyor?

Verimsiz verimsiz işler yapıyor. Göze hoş gelen ama ekonomik olmayan işler yapıyor. Şov yatırımlar yapıyor.

Gerçek ihtiyaçları ise görmezden geliyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı