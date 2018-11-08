İbrahim Kahveci: Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecektir

İstanbul’da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecektir.

YSS Köprüsü çift taraflı ücrete tabi. Avrasya Tüneli aynı şekilde çift taraflı ücrete tabi. Zaten bu iki köprü+tünel geçişi ve Osmangazi Köprüsüne Hazine’den yapılan garanti ödemeleri nedeniyle Demirel ve Özal’ın yaptırdığı köprülere de fahiş zam yapıldı.

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Son iki yılda Demirel’in ve Özal’ın devletin kaynakları ile ucuza yaptırdığı köprülerin geçiş fiyatı 3,40 TL’den 8,75 TL’ye artırıldı.

Sadece iki yılda nerede ise hiçbir gideri olmayan bu iki köprüye neden yüzde 157 zam yapılır?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı