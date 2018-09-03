İbrahim Kahveci: Bir tarafta vasıflı eleman bulamıyoruz feryatları, diğer tarafta 50’li yaşlarda emekliler ordusu

Genç yaşta emekli olmak hiç sevinilecek bir şey değil.

Bir tarafta vasıflı eleman bulamıyoruz feryatları; diğer tarafta artık 50’li yaşlarda emekliler ordusu.

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Her nedense toplumsal sorunların çözülmemesinde bir üst irade var bu ülkede. Bir dış mihrak bir ülkeyi batırmaya çalışsa sanırım ilk yapacağı işlerden biri de insanları çalıştırmaktan men etmek olmalıdır: “Siz çalışmayın, üretmeyin; biz sizin yerinize 67 yaşına kadar çalışır, üretiriz. Ve size bol bol mal satar, karşılığında da sizi borçlandırırız”

Bu meseleyi defalarca yazdım. Ülkemizde çalışanın canının çıktığını, çalışma şartlarının ağır olduğunu. Ücretlerin düşük olduğunu, vergi dilimlerinin de yüksek ücreti (ve dolayısı ile okumayı) cezalandırdığını.

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Çalışsan bir dert-emekli olsan başka bir dert.

Ne çalışırken mutlusun; ne de emekli olduğunda. Sistem bir bütün olarak eksiklerle dolu. Bütüncül yaklaşımla maalesef sorunu ele alamıyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı