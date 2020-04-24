Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: BDDK sektörü denetlemiyor, adeta yönetiyor

Ali Babacan açıklamasaydı sayının bu kadar yüksek olduğunu bilmeyecektim.

Yıldıray Oğur özel bankalara yapılan kredi baskısını soruyor. Babacan ise özel bankaları hissedarlarının, yani sahiplerinin yönetemediğini açıklıyor. Ve en kritik cümleyi açıklıyor: “Son dönemde özel bankalardan genel müdür yardımcısı seviyesinde 100 kişi işten atıldı. Bu işten atılanlar bankaların yönetim veya hissedarlarının iradesi ile işten atılmadı; farklı saiklerle atıldırlar.”

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Ben bu cümleye inanamadım.

Ama küçük bir araştırma yapınca hayret ettim.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu -BDDK sektörü denetlemiyor, adeta yönetiyor. Ama sayın Babacan’ın bahsettiği gibi işten atma da nedir?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı

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