Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Aylık değişimleri başarı diye satıyoruz

Efendim baz etkisi ile veya aylık veri güzellemesi ile alev arada bir yanıyor ve onunla övünüyoruz.

Mesela Aralık ayında ihracatımız yüzde 15,97 arttı derken bir de ne görelim; yıllık ihracat yüzde -6,26 azalmış.

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4 yıl geçti ve hala 2017 yılının üzerine çıkamadık. Ve ortaya çıkıp birkaç aylık değişimleri başarı diye satıyoruz.

Asıl gerçek ülkemizin 4 yıldır yerinde saymasını başarı olarak satanların hüneri olsa gerek. O açıdan bakınca bu yazıda baştan aşağı bir yalan yazısı oluyor. Rakamların dili de bir şey ifade etmiyor ne yazık ki…

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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