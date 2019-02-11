İbrahim Kahveci: AVM’lerde bazı markalara ücret ödenirken, markalardan neden ekstra kira isteniyor?

Peki, sorun rafta dediğimizde o sorunu sadece nihai olarak marketlere yıkarak çözebilir miyiz?

Elbette hayır

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Taşıma ve aracılık vergi ve maliyetleri de bir unsurdur. Özellikle paralı özel köprü ve yolların gıda fiyatları üzerinde yeni maliyet oluşturduğunu görmezden gelemeyiz.

İkinci bir maliyet ise düşük faiz ile oluşan gayrimenkul fiyat ve kira artışıdır. Artık market açmak ve işletmenin kira maliyeti raflarda da kendini göstermektedir.

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Üçüncü bir maliyet ise, perakende düzeninin oluşturduğu yoğunlaşmadır. Herkesin her istediği yerde mahalle arasında dahi çok rahat dükkan açması ile plansız-programsız bir yoğunlaşma oluşmuştur. Elbette serbest piyasa bu verimsizliği bir süre sonra dengeleyebilir, ama şu anda piyasa dengesi maliyet yoğunluğu ile düşük fiyatı imkansızlaştırmaktadır.

AB ülkelerinin çoğunda neden her market her istediği yere dükkan açamıyor? Ülkemizde AVM’ler istediği yere kurulmadı mı? AVM’lerde bazı markalara gelmesi için ücret ödenirken, bazı markalara neden ekstra kira istenmektedir?

İbrahim Kahveci’nin yazısı