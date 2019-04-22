İbrahim Kahveci: Asıl sorun krizin devam edeceğidir

Burada asıl sorun işsizlikteki bu rekor düzeyler bile değildir.

Asıl sorun krizin devam edeceğidir.

Reklam

Asıl sorun henüz sorunun başında bile rekor işsizliğin oluşmasıdır.

Asıl sorun önümüzdeki daha ağır sorunlarla işsizlik bunalımı ile nasıl baş edeceğimizdir.

Asıl sorun toplumun sosyal sorunlarını ideoloji ile bastırıp-görmezden gelmemizdir.

Reklam

Ve en temel sorun da iktidar ve ittifak ortağının milyonlarca işsizin kendilerini iktidardan uzaklaştırmak için tuzak kurduklarını, algı oluşturduklarını düşünmeleridir.

Dava ve devrimin karın doyurmadığını bilerek gerçek sorunlara eğilmemiz gerekiyor. Ama gerçek sorunları doğru tespit ederek.

İbrahim Kahveci’nin yazısı