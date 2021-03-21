İbrahim Kahveci: Asıl büyük faturayı 84 milyon ödeyecek

Birkaç beton müteahhidi rahat etsin diye 20 ay geçmeden 3. Merkez Bankası Başkanı da bir gece yarısı kararnamesi ile görevden alındı.

Bilinen gerekçe faizlerin artırılması.

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Ama ya bilinmeyenler…

Naci Ağbal bir fatura ödeyecekse o da “Kim adına operasyon çektiği” suçlaması olacak. Ama asıl büyük faturayı 84 milyon ödeyecek.

Ülkeyi iyi yönetirseniz, kararlı ve öngörülebilir bir ekonomik model uygularsanız faizin yüksekliği bile sizi engellemez.

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Ama son 20 ayda 3 MB Başkanını görevden alıyorsanız;

Demokrasi, hukuk, adalet, liyakat vs ne varsa yok ediyorsanız, faizi sıfır yapsanız da ekonomik kalkınma sağlayamazsınız.

Kilit noktayı burada görmek gerekiyor.

Kötü yönetimin faturasını faizler üzerinden hafifletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama bu kısa vadeli balayılar dışında asıl uzun vadede ülkeyi yıkmaktadır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı