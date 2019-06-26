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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Artık sorunları anlama noktasında adım gelir diye bekliyordum, varsa dava, yoksa dava

Artık sorunları anlama noktasında bir adım gelir diye bekliyordum.

Ne de olsa üç büyük şehrin yerel yönetimi elden gitti.

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Topluma bir şeyler anlatma yerine, toplumu anlama anlayışı gelir diye bekliyordum.

Maalesef yine “Kendimizi yeterince anlatamadık” denildi.

Bir kez de anlatmayın, anlayın.

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Birazcık toplumu dinleyin.

Nedir dertleri? Nedir sorun? Dava ile sofra doyuyor mu? Dava ile masraflar karşılanabiliyor mu? Dava ile çocuğa harçlık verilebiliyor mu? Okul masrafları dava ile ödenebiliyor mu?

Varsa dava, yoksa dava…

Ama tava boş.

Piyasada işler iyi gitmiyor.

Ne nakit dönüyor ne de çek…

Ama asıl ümit kırıcı durum başka. Piyasada olan biteni çözemeyen ve bir türlü gerçekle yüzleşemeyen ekonomi yönetimidir.

Hala hayal dünyasında yaşayarak gerçeklerle yüzleşmeden ne yapılabilir derseniz, inanın ben de bilmiyorum.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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