İbrahim Kahveci: Artan oranda kronik bir işsizlik oluşmakta

1980’li yıllar, hatta 90’lı yıllarda bile istikrarlı bir şekilde tek hanede kalan işsizlik oranı 2000 sonrası nerede ise tek haneyi arada bir görür oldu.

Maalesef ülkemizde artan oranda kronik bir işsizlik oluşmaktadır.

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Kapasite kullanım oranının düşmesinin, işsizlik oranının artmasının altında yatan temel etken ekonomiyi finansal istikrar ekseninde görmekten geliyor. Üretim ve istihdam odaklı bir ekonomik yaklaşımı maalesef yeterince başaramadık.

Üretim gücünün görece gerilemesi, işsizlik oranının çift hanede kronikleşmesi sonucu bir başka etken de ücretlerde yaşandı. Düşük ücret veya düşük ücret düzeyinde yoğunlaşan bir çalışma hayatımız oluştu.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı