İbrahim Kahveci: Ankara israftan vazgeçerse ülke düzelir

Ankara 621,6 milyar lira sadece Merkezi Yönetim Bütçesinde devlet idaresi için harcamada bulundu.

Bu çok ama çok ağır bir maliyettir. Devlet çok fazla gider yapmaktadır. Özel sektörün kaldıramayacağı bir harcama alanı oluşmuştur.

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İyi de devlet çok harcıyor ve bu harcamayı verimli mi kullanıyor?

İşte bu sorunun cevabı da maalesef negatiftir. Ülkeye gelir yaratmayan, toplam maliyeti artıran bir süreçteyiz.

Kısaca Ankara obezlikten vazgeçer ise işler düzelmeye başlar. Ankara verimliliğe odaklanır ve israftan vazgeçerse ülke düzelir. Aksini söylemek bugün için maalesef çok zordur.

İbrahim Kahveci’nin yazısı