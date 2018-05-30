İbrahim Kahveci: Ankara o kadar şişmanladı ki, artık ona para yetişmiyor

Kısaca hangi hesabı yaparsak yapalım devlet (Ankara) çok vergi alıyor ve çok harcıyor. Aslında Ankara sadece çok vergi almıyor; vergi dışında da ne varsa satıyor ve kendine gelir yazıyor.

Ankara o kadar şişmanladı ki, artık ona para yetişmiyor. GSYH hesaplarını revize ediyor ama her nedense vergi dilimlerini revize edemiyor. Vatandaş lehine vergi politikası uygulanamıyor.

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Bugün köprüleri, otoyolları, şehir hastanelerini vs vs kamu projelerini özel sektöre para yok diye yaptırıyoruz. Oysa Ankara o kadar çok para topluyor ki; tasarruf aklına gelmediği için para yok diyoruz.

İşte son kapı önümüzde.

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16 Nisan referandum sonrası büyük vergi paketleri geldi. Şimdi daha zor durumdayız. Ama kimseden ses çıkmıyor. Herkes acı günleri bekliyor.

Oysa çözümü hafifletebiliriz:

Mesela devleti küçültebiliriz.

Mesela devlette israfı önleyebiliriz.

Mesela devletin giderlerini azaltabiliriz.

İşte bu nokta çok önemli.

Bu seçimin ardından Ankara zayıflamaz ise Millet zayıflayacak.

Tercih bizim. Bakalım hangisini seçeceğiz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı