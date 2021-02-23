İbrahim Kahveci: Acaba üniversite mezunlarının idrak edemediği temel sorun nedir?

Mutsuzum diyen lise altı eğitimlilerin oranı yüzde 14,8 ila 2004 yılına göre sadece 1,2 puan artıyor. Ama mutsuzum diyen üniversite mezunlarında bu oran artık yüzde 14,6 seviyesindedir.

Üniversite mezunlarında mutsuzum diyenlerin oranı 2004 yılına göre iki kata yakın artış göstermiş.

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Evet, bu konuyu çok yazıyorum ama çok da ilginç bir tablo. Ülkemizin geleceği açısından bu yapısal sorunu önce iyi idrak etmeliyiz ki, çözümü ona göre bulabilelim.

Mesela acaba lise altı eğitimliler ne görüyorlar, ne biliyorlar? Ki onlar işlerini kaybetmelerine rağmen, evlat sahibi olma imkanlarını dahi azaltmalarına rağmen bakış açıları fazla değişmiyor?

Acaba üniversite mezunlarının idrak edemediği temel sorun nedir? Neden bu ülkede okuyanlar iş bulmalarına rağmen giderek daha mutsuz hale geliyorlar?

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Okumak ile karamsarlık paralelleşmiş ise;

az okumakla mutluluk sağlanmış ise;

Bu ülkede çözüme nasıl gideceğiz? Acaba muhalefet bu tabloyu nasıl değiştirecek? Çözüm nedir?

İbrahim Kahveci’nin yazısı