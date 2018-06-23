İbrahim Kahveci: 70 sente değil; artık 7 sente muhtacız

Finansal göstergelerdeki bozulma, yani dövizdeki hızlı yükseliş ve faizlerdeki büyük artış şu anda birçok iş insanını kara kara düşündürüyor. “İflas mı ilan etsem, yoksa biraz daha dayanmaya mı çalışsam”

Kara tablo sahneleri sonbaharda çok daha sert esecek.

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Belki de milyonlarca kişi işini kaybedecek.

Yıllık 60 milyar dolara koşan cari açığa para bulmanın yanında bir de 453 milyar doları bulan dış borçların ödemesinde bulunacağız.

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Kısacası 70 sente değil; artık 7 sente muhtacız.

Peki, ihtiyacımız olan dövizi nasıl bulacağız?

Mesela, daha ucuz faizli kredi veren IMF’ye mi gideceğiz? Ama IMF öyle düşük faizli krediyi boşuna vermiyor: Diyor ki, halının altına süpürdüğün bütün sorunları çıkart ortaya. Mesela ne kadar GELECEK SATIŞI yaptıysan hesaba yaz.

IMF hiç acımadan, devletin kesesinden siyasete izin vermiyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı