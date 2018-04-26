İbrahim Kahveci: 630 milyar doları yedik, slogan sözlerle avunuyoruz

Bugün değil, yıllardır ekonomiyi faiz üzerinden yönetme basitliğini seçtik. Ekonomik büyümeye baktık ama ekonomik gelişmeye hiç göz atmadık. Ekonomik kalkınma hamlesi başlatmadık.

630 milyar dolar para gelmiş. Bu parayı oturup bir güzel yedik. Şimdi de çıkıp “dış güçler-hainler – bizimle oynuyorlar” gibi slogan sözlerle avunuyoruz.

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Kısa vadeli nefes aldıracak önlemleri neden kalıcı çözümler olarak yıllardır söyleyip durduk? Neden kalıcı çözümlerde arpa boyu yol almadık?

Umarım kalıcı çözümler için acı reçeteleri uygulamaya başlarız. Aksi halde acı reçete bile yazmanın çare olmayacağı durumlara gelebiliriz.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı