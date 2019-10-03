İbrahim Kahveci: 47 milyar dolarlık enerji kredilerini vatandaş ödüyor

Zamlar peş peşe geliyor olsa da henüz bu iş bitmedi.

Konut sektöründeki sorunu kamu bankalarından zararına kredi vererek kısmen aşmaya çalışıyoruz. Ama enerji sektöründe sorun vatandaş üzerinden çözülüyor.

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Elektrik ve doğalgaz zamları ile vatandaş ödeyecek, şirketler rahat edecek ve böylece bankalardaki 47 milyar dolarlık enerji kredileri ödenebilir olmaya başlayacak.

Bu zamların bir kısmı 2015-2018 arası politik, yani yanlış yönetim zamlarından geliyor. Kalan bir kısmı ise artan kur yüzünden… Yani kur maliyeti.

İbrahim Kahveci’nin yazısı