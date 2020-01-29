İbrahim Kahveci: 4.5 milyon işsizin derdi kimi geriyor?

Kafalar epey karışık. Borsa endeksi geçen ekim yıl ayında 93 bin seviyelerinden 125 bin sınırına kadar yükseldi. Bu önemli bir gösterge mi? Hatta borsa endeksinin Mayıs 2019’daki 85 bin seviyesini aklımıza getirdiğimizde önemli bir mesafe almış gibi görünüyor.

Sevindirici gelişme sadece borsa endeksinde yaşanmadı. Mesela tahvil faizleri de en son Mayıs 2019’da yüzde 25.0’lerin üzerini görmüştü. Şimdi onlar da tek hane sınırında seyrediyor.

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Mevduat faizlerinde bile artık tek haneye düştük. Tabii ki kredi faizleri de daha hızlı geriledi.

Ortada adeta bir finansal bahar havası esiyor.

Bu finansal bahar reel sektörü ne derece etkiliyor acaba?

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Mesela Tüketici Güven Endeksi hâlâ 60 seviyesinin altında seyrediyor. Orada umutlar bir türlü yeşeremiyor. Oysa sıfır araç satışları dahi stoklarla karşılanamazken, tüketici geneli niye bu kadar karamsar?

Bu durumu şöyle izah edelim: Zengin semtlerde yollarda araçlar hala trafik oluştururken, 4.5 milyon işsizin derdi kimi geriyor?

İbrahim Kahveci’nin yazısı