İbrahim Kahveci: 3-5 kuruşa razı olduğumuz bu hayat, evlatlarımızın umudunu bitiriyor

Bu yönetim tarzı bugün bile ülkeyi büyük bir krize sokmuş olmasına rağmen neden seçmen tarafından yeterince sorgulanmıyor?

Bu sorunun cevabı çok sayıda alt cevaba bağlı. Bu cevaplardan biri de ‘sosyal yardımlar’.

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Parti, muhtarlar ve mahalle örgütleri gibi vasıtalarla en ücra noktaya kadar kendi seçmenine yardıma gidiyor.

Ülkede seçim kaybetmeyeceğine kesin gözle bakan bir yönetim var. Çünkü 22 milyon aileye sosyal yardım yapılıyor.

Bunu hangi aile kaybetmek ister?

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Böyle olunca da aslında iktidar açısından ekonomik kriz aynı zamanda seçim kazanma garantisine dönüşebiliyor.

Ortada müthiş bir tezat var.

Sosyal yardımla 3 -5 kuruşa bir fakirlik hayatı bizi kurtarıyor ve buna sadakatle bağlanabiliyoruz. Bu anlaşılır bir şeydir..

Ama bu düzen bizim hayatımızı yoksulluğa mahkum etmiş olsa da asıl evlatlarımızın hayatını bitirmektedir.

Bugün 3-5 kuruşa razı olduğumuz bu hayat, evlatlarımızın umutlarını bitirmektedir. Asıl onların aydınlık geleceğini asıl karanlığa gömmektedir.

İşte anlaşılmaz nokta burasıdır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı