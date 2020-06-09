İbrahim Kahveci: 2023’e geldik neredeyse ama ekonomi 2003’e geriledi

2023 hedefleri çok önemli ama rakamların bir tanesini bile bilmiyoruz. Şurada 2023’e geldik nerede ise ama ekonomi 2003’e geriledi. Önemli olan gerçekler değil, ne gördüğümüz tabii.

Fakirlik ve söylem ile eylem farklılığı birleşince etkisi sıfırlanıyor. Belediyelerin yardım kampanyalarının çok acil yasaklanması da bu pazarın önemini gösteriyor.

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Yoksulluğun çocuk sayısını bile düşürdüğü alt gelir grubunun bu davranış hali elbette çok derin incelemeyi gerektiriyor. Bu öyle bizim burada birkaç köşe yazısı ile geçiştirilecek bir mesele değil.

Toplumun bu derece realiteden kopması ve bir başka dünya yaşaması örneğini Venezuela’da gördük ve görüyoruz.

Acaba bizim farklılığımız olacak mı çok merak ediyorum.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı