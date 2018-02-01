İbrahim Kaboğlu: TTB yöneticilerine reva görülen muamele, bu kirli hedefin ilk provası

İktidar partisi sözcüsü M. Ünal, kendilerinden olmayan demokratik kitle yönetimlerinin meşru olmadığını açıkça telaffuz etmişti TV ekranlarında. Anlamı: yasama seçimlerinde çoğunluğu elde eden AK Parti yanlısı olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş yöneticileri, meşru değildi.

Çorum’da hedef gösterilen TTB Merkez Konseyi yöneticilerine reva görülen muamele, bu kirli hedefin ilk provası.

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Kirli hedef; çünkü, konu anayasal açıdan tamamen açık:

Yurttaşların, “birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları vardır” (Başlangıç). Hekimler ve hâkimler, barış hakkının öncelikli muhatabı: hekim, yaşam hakkının; hâkim ise kişi özgürlüğünün güvencesi. Barış isteyen hekimleri özgürlüğünden alıkoymak, Anayasa md.19’a açıkça ve kesin olarak aykırı.

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı