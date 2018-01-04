İbrahim Kaboğlu: Totaliter toplum yaratma hedefi oldukça belirgin

Çoğunluk partisi kurmaylarının seçimlerin zamanında yapılacağına dair beyanları, “at hesabı”na dayalı demokrasi anlayışı nedeniyle, pek inandırıcı gelmiyor.

3 Kasım 2019 yolunda, “elverişli an” kollayışı, yöneticilerinin fıtratına uygun. Üstelik, totaliter bir parti: aykırı değil, nüanslı bir sese bile tahammülsüz…

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Totaliter toplum yaratma hedefi, oldukça belirgin: Sünni inancın biçimlendirdiği imam-hatip bakış açısına dayanan tek biçimli ve toptancı bir toplum tasarımı. Başta TRT gelmek üzere bütün devlet organları eşliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kanatları altında yürütülen proje.

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı