İbrahim Kaboğlu: Totaliter toplum yaratma hedefi oldukça belirgin

Çoğunluk partisi kurmaylarının seçimlerin zamanında yapılacağına dair beyanları, “at hesabı”na dayalı demokrasi anlayışı nedeniyle, pek inandırıcı gelmiyor.
3 Kasım 2019 yolunda, “elverişli an” kollayışı, yöneticilerinin fıtratına uygun. Üstelik, totaliter bir parti: aykırı değil, nüanslı bir sese bile tahammülsüz…
Totaliter toplum yaratma hedefi, oldukça belirgin: Sünni inancın biçimlendirdiği imam-hatip bakış açısına dayanan tek biçimli ve toptancı bir toplum tasarımı. Başta TRT gelmek üzere bütün devlet organları eşliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kanatları altında yürütülen proje.