İbrahim Kaboğlu: Refah Partisi’ni kapatma nedenleri, AK Parti’yi yaşatma nedenlerine dönüşüyor

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Eğitim programını, insan hakları biliminin sunduğu verilerden arındırma ve aileleri medeni nikâhtan uzaklaştırma iradeleri, birbirini tamamlıyor. Hangi dönemde? Demokrasi-adalet ve hukuka örtü geçirmenin yoğunlaştığı bir ortamda.

“Evrim kuramı çıksın, Cihat girsin” sloganına indirgenen okul ders programları, zorunlu din dersleri tartışmasını unutturdu bile. 10 yıl önce, Avrupa Mahkemesi kararı ile yeniden ivme kazanan zorunlu din derslerini kaldırma tartışmasını neredeyse küllendirdi, mezhebi temele dayanan program arayışları…

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Müftülere (sonra imamlara) verilecek nikâh kıyma yetkisi, medeni ve dini nikâh ayrımıyla, çok hukuklu sisteme doğru atılan somut bir adım.

Özetle, Refah Partisi’ni kapatma nedenleri, AK Parti’yi yaşatma nedenlerine dönüşüyor. “Hele bir üçüncü nedeni de görelim” deme rehavetine kapılınmaya!

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı