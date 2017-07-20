İbrahim Kaboğlu: OHAL, ‘dünyevilik’ten uzaklaşma aracı olarak da kullanılıyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

MEB’in açıkladığı programda, turizm ve otelcilik meslek lisesinde alkollü içecekler dersinin kaldırılmasına uzanan kökten(din)ci değişiklikler var.

Özetle OHAL, ülke yağmalanarak ‘dünya’dan, sürekli dinsel alan tahkim edilerek ‘dünyevilik’ten uzaklaşma aracı olarak da kullanılıyor.

Reklam

Sonuç olarak; eğer “OHAL bir gün mutlaka kalkacak” sözü, ülke ve dünyevilikten geriye dönülmez bir biçimde uzaklaşılarak, kişisel iktidar mutlak biçimde tesis edildikten sonrası şeklinde anlaşılırsa, o zaman, olağan-olağanüstü hal ayrımının da bir anlamı kalmaz zaten.

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı