İbrahim Kaboğlu: ‘Kuruyoruz’ dedikleri, ‘cihat/çok hukuklu sistem ve şeriat’ üçlüsünde somutlaşan devlet

Sonuç olarak; eğer hukuk devletinin varlık nedeni olarak hukuku uygulamak, bir cesaret işine dönmüş ise, devlet yerine hukuku öne çıkarmak, yaşamsaldır. Bu nedenle, aklanan her dosya, sadece KHK mağduru veya OHALİİK için değil, Türkiye’de hukuk devleti yolunda kazanım olarak görülebilir.

Unutmayalım: ‘Yıkıldı’ dedikleri, ‘insan haklarına dayanan demokratik ve laik hukuk devleti’; “Kuruyoruz” dedikleri ise, ‘cihat/çok hukuklu sistem ve şeriat’ üçlüsünde somutlaşan, ‘tarikat/cemaat ve mezhep’ eksenli devlet.

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İbrahim Kaboğlu’nun yazısı