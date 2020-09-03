İbrahim Kaboğlu: Bu gidişe dur demenin tek yolu ‘anayasa ittifakı’

Bu gidişe dur demenin tek yolu var: Türkiye’nin anayasasızlaştırılması ve devletsizleştirilmesi ötesinde ülkenin geleceğini tehlikeye düşüren söylem, işlem ve eylemlere karşı bir ‘ANAYASA İTTİFAKI’ oluşturmak.

ANAYASA İTTİFAKI ekseni, insan haklarına dayanan demokratik ve laik bir sosyal hukuk devletidir.

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Bunu kabul eden her siyasal parti, ittifak içinde yer almalı.

Sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan derin bunalımlar karşısında Türkiye toplumu, bir yaşar kalma sorunu ile boğuşurken, iktidarın el değiştirme yollarını tıkamak için, ülkeyi uçurumun kenarına getirenlere dur demek, ancak geniş bir ANAYASA İTTİFAKI ile mümkün.

İbrahim Kaboğlu’nun yazısı