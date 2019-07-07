‘İBB’yi 51 günde 3.3 milyar lira borçlandırdı’ denilen vali: Rutin harcamalardı

İstanbul büyükşehir belediyesine seçimin tekrarlanması nedeniyle 51 gün vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hakkında çıkan ‘belediyeyi borçlandırdı’ iddialarını reddederek ‘sadece rutin harcamalar yaptığını’ öne sürdü.

İstanbul büyükşehir belediye binası

Sözcü’den Deniz Zeyrek, valinin 51 gün içinde belediyeyi 3.3 milyar lira borçlandırdığını, bu miktarın 1 milyar 700 milyonluk kısmının tek bir günde yapıldığını ve 2 bin 500 kişiyi işe aldığını yazmıştı.

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Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, belediye meclis kararlarına dikkat çekti: “Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki kere toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı almadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır (Kredi borçları, personel giderleri, hakediş ödemeleri vb.)”

Açıklamanın devamında Zeyrek’in personel alımına ilişkin iddialarına da değinen vali, şunları söyledi: “İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB plajlarında istihdam edilen 833 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir.”

Yerlikaya, mesajında ‘yalan‘ ve ‘iftira‘ haberler hakkında hukuksal yollara başvurulucağını da belirtti.

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Bu sabah bazı basın yayın kuruluşlarında şahsımla ilgili yayınlanan YALAN ve İFTİRA haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.



Kamuoyuna saygıyla sunulur. pic.twitter.com/2994VpKcxa — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) July 7, 2019



