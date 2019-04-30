İBB’ye ‘T.C.’ ifadesi eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesindeki binasındaki tüm tabelalara ‘T.C.’ ibaresini ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye ekipleri, dün ölçüleri aldıktan sonra bugün saat 15.45’te Başkanlık makamı ve Belediye Meclisi’nin bulunduğu kapıdaki tabelaya T.C. ibaresini monte etti.

Reklam

Nisan 2013’te tüm resmi tabelalardan T.C. ibaresi kaldırılmaya başlanmıştı.

Monte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ”T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz” yanıtını verdi. İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde de “(T.C.) ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı” demişti.

Geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı ibareyi eklemişti.

Reklam



