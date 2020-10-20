İBB’ye göre 6 bin yeni taksi plakası ‘kaliteyi artıracak’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), plaka kiralama yoluyla kente 6 bin yeni taksi kazandıracağı projesini tanıttı. Taksiciler ise gelirlerinin düştüğünü, daha fazla taksi istemediklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elçin Lale Toktay yeni sisteme ilişkin sunum yaptı.

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Buna göre yeni sistemde İBB, bir iştirakine yetki vererek 6 bin taksi için plaka kiralama ihalesi yapılacak. Yeni taksilerde İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR ödeme yöntemleri kullanılabilecek.

taksi şoförlüğü standartlarını belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci yapılacak.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksilerin kamunun hizmetine olacağını belirterek iTaksi mobil uygulamasının da devreye alınacağını dile getirdi.

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Demir, korsan taksiler için emniyete yazıldığını belirterek toplu taşımdan şimdiye kadar rant elde edildiğini söyledi. İBB yöneticisi, “Toplantımızı boykot edenler, keşke buraya gelip ne istediklerini açıkça söyleselerdi” dedi.

Taksiler boş gezmeyecek

İBB Meclisi İYİ Parti sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu üyesi Suat Sarı, 6 bin taksi projesiyle kalitenin yükseltilmesinin amaçlandığını ifade ederek “Uygulamaya konulacak aplikasyon da boşa gidip gelmeleri ve kent içinde boş gezen taksileri ortadan kaldıracak. Taksiciler, daha iyi para kazanacak” diye konuştu.

Yeni projesyle, mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395’e çıkarılması hedefleniyor. Mevcut taksilerin plakaları bir kişinin elinde. Yeni projede ise mülkiyet İBB’de olacak.

İBB’nin teklifi UKOME’de değerlendirilmiş ancak yeniden görüşülmesi için alt komisyona iletilmişti.

Taksicilerden de açıklama

Öte yandan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) üyeleri de aynı saatlerde Seyrantepe’deki İTEO binasında basın toplantısı düzenledi.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, yeni taksilerin haksız rekabete yol açacağını savunarak İBB’nin yapması gerekenin mevcut taksilerin şoförlerine eğitim vermek olduğunu ifade etti.

Aksu, Covid-19 salgını nedeniyle taksilerin yüzde 50 gelir kaybına uğradığını belirterek “Sayın İmamoğlu’nun ‘Biz meslek temsilcileriyle anlaştık’ demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘Eğitimli taksiciye ihtiyaç var’

İTEO başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın İmamoğlu, taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İstanbul’da her 100 dakikanın 76 dakikası trafikte beklemekle geçiyor. Trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sistemine geçilmeden ve korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve saha çalışması yapılmadan, taksi sayısının arttırılması asla doğru değildir. İBB tarafından bir üniversiteye yaptırılan çalışmada İstanbul’un 43 bin taksiye ihtiyacı olduğu söylenmektedir. Bu akıl alır bir şey değildir. İstanbul’un ilave taksiye değil, dijital donanımlı, taksi ve eğitimli taksiciye ihtiyacı vardır. Bu sebeple bizlere yapılmak istenen algı oyununa dâhil olmak istemiyoruz.”