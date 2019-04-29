İBB’ye de ‘T.C.’ ifadesi ekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesindeki binasına ‘T.C.’ ibaresini asmak için çalışmalara başladı.

Fotoğraf: DHA

Belediye ekipleri, bugün öğle saatlerinde, binanın girişinde bulunan ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ yazısının ölçüsünü aldı.

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‘T.C.’nin, yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konacağı öğrenildi.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde “(T.C.) ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı” demişti. Geçen günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı ibareyi eklemişti.

