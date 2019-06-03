İBB’ye dair israf bilgileri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ sayıldı

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) seçimlerinin tekrarlanması sebebiyle İstanbul’un Kadıköy ilçesinde başlatılan ‘Demokrasi Kazanacak’ seçim kampanyası kapsamında dağıtılan İBB israf bilgilerini içeren bildiriler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu sayıldı.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’ün haberine göre, polisler tarafından katılımcılar ifadeye çağrıldı ve bildirilere savcının kararıyla el konuldu.

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Sayıştay raporlarında geçen ve Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı israf belgelerinin yer aldığı bildirinin ön yüzüne işlem yapmadıklarını belirten kolluk kuvvetleri, arka yüzünde para aktarılan vakıfların bilgilerinin olduğu kısım için ‘hakaret suçu’ işlendiği iddiasında bulundu.