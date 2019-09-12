İBB’ye bağlı Halk Ekmek’te bazı ürünlere zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek’te normal ve kepekli ekmek hariç bazı ürünlere çeşitli oranlarda zam yapıldı.

Yeni fiyat uygulamasına göre 85 kuruştan satılan 350 gram pidenin gramajı 300’e düşürülerek fiyatı 1 liraya çıkarıldı. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 liraya, altın çörek fiyatı 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı.

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En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3,25 liradan 4,50 liraya çıkarıldı.

Yeni Halk Ekmek fiyat listesi. (Fotoğraflar DHA)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, normal ekmek ve kepekli ekmek gibi yoğun tüketilen ürünlerde zam yapılmadığını belirtti.

Halk Ekmek’in zam öncesi fiyatları.

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: “Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım, özel çalışılan ürünlere de zam yapılabilir diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçilecekti bu günlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili şimdilik zammımız yok.”