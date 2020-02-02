İBB’nin ulaşımda karekod uygulaması metrobüsle başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi BELBİM A.Ş.’nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek.

Fotoğraf: DHA

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek” dedi.

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Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) düzenlendiği TÜYAP Kongre Merkezi’nde stant açan İBB yeni projelerini tanıttı.

İstanbulkart’ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki bütün hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürdüklerini belirten Karadeniz, şöyle konuştu: “Müzeler üzerinde de çalışmalarımız var. Yakında belediyenin bütün hizmetlerini İstanbulkart’ı bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağız. Aynı zamanda ulaşım için de teknolojik yeniliklerimiz devam ediyor. Mart ayı içinde ulaşımda hizmet için pilot uygulamalarımız başlayacak. Pilot uygulamalar birçok ulaşım hizmetinde yaygınlaştırılarak devam edecek.”

Uygulamanın içeriğine de değinen Karadeniz şöyle devam etti: “İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak. Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak.”