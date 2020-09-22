İBB’nin trafik projesine ABD’den 5 milyon dolar hibe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafik projesi için ABD’den 5 milyon dolarlık hibe aldı.

Fotoğraflar: İBB

İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye arasında ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde kullanılmak üzere 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

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İBB’nin Saraçhane’deki binasında düzenlenen törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield hazır bulundu. Diğer ilgililer de törene internet üzerinden katıldı.

Trafik ışıklarına anlık müdahale

İBB Başkanı İmamoğlu, trafik sorununun yaptırdıkları anketlerde ilk sıralarda çıktığını belirterek şunları söyledi: “Bu nedenle ‘İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu projeyle ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak istiyoruz. Proje sayesinde trafik ışıklarına ihtiyaç duyan anlık müdahaleler yapılabileceğiz. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, yoğun saatlerde en uygun ulaşım çözümlerine erişebilecekler.”

ABD Büyükelçisi Satterfield da İBB’yle işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.