İBB’nin Tarihi Yarımada planına ‘içeriden’ itiraz: Bölgenin kimliğine zarar verir

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) Tarihi Yarımada’yı yapılaşmaya açacak plan değişikliğine belediye bünyesindeki şehir planlama müdürlüğü karşı çıktı: ‘Bölgenin kimliğine zarar verir.’

İBB meclisinde geçen cuma oy çokluğuyla kabul edilen plan değişikliği için rapor hazırlayan şehir planlama müdürlüğü, değişikliğin bazı yönlerden yeni ve kontrolsüz bir yapılaşmaya yol açıp telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

‘Cesur memurlara teşekkür ediyorum’

Raporun ardından mecliste söz alan CHP’li Hüseyin Sağ, “Cesur, ülkesini seven, kentini koruyan bu memurlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum” dedi. CHP’li meclis üyesi Ülkü Koçar ise raporda yazılanlara rağmen teklifin kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

‘Plan, mekanları daha müreffeh kılacak’

AKP’li İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler ise eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Burası yoğunluk artışı getiren bir konu değildir. Ada bazlı çözüme yönelik olan bir plan notudur. Adanın içindeki parsellerin arkasında kalan, kullanılmayan yerlerin, bahçe kömürlük gibi çirkin görüntüler oluşturan mekanları daha kullanılabilir, daha müreffeh yapacak bir plan notudur.”