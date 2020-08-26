İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haziran ayında Londra’da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeye getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da açık artırma ile satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun Saraçhane’deki Başkanlık binasına getirildiğini duyurdu.

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Başkanlık girişinde basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, tablonun yuvaya döndüğünü belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Cuma günü resimle ilgili basın gösterimi olacağını ifade eden İmamoğlu, “Yine Saraçhane’de halkın evinde, İstanbullu ile buluşturacağız. En tertipli, en düzenli şekilde İstanbul halkı ve tüm Türkiye ile bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın nadide tablosu nihayet İstanbul'a geldi. Şehrimizin tarihi açısından çok kıymetli bu eseri Saraçhane'deki Başkanlık Binamızda İstanbulluların görebilmesi için hazırlıyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/hKrJMRHxvF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 26, 2020

Öte yandan tuval üzerine yağlı boya çalışılan ve eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre olan tablo için İBB Başkanlık binasında yer alan balo salonu sergi salonuna çevrildi.

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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, portre için yüksek güvenlikli depo ve sergi alanı oluşturduklarını belirterek, hava geçirgenliği olmayan, ısı ve nem koşullarını uluslararası standartlarda sağladıklarını söyledi.

İBB, Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyonda yer alan portresini, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 770 bin sterline (6.56 milyon lira) satın almıştı.