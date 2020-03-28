İBB’nin psikolojik destek hattını bir günde 26 kentten 2 bini aşkın kişi aradı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta kurdukları psikolojik destek hattını -0212 4494900- dün 26 kentten ve Türkiye’nin yanı sıra farklı üç ülkeden 2 bini aşkın kişinin aradığını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, bu sabah İstanbul Valiliği’nde Vali Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen corona virüsü salgını konulu İl İdare Kurulu toplantısına katıldı.

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Toplantı sonrasında Yenikapı’da kurulan İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapan İmamoğlu, İstanbulluları toplantı hakkında bilgilendirdi; ayrıntıları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklayacağını belirten İmamoğlu, İBB’nin psilolojik destek hattıyla ilgili rakamları paylaşarak, “Bizi her yerden arayabilirsiniz” dedi.

Psikolojik olarak çok zor günler geçirdiğimizin altını çizen İmamoğlu, bu konuda hepimizin dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bütün psikologlarımız size yardımcı olmaya hazırlar. Sizler, kendinizi de bu anlamda rahatlatmayla ilgili metotlar bulmalısınız. Biz, sizin yanınızdayız. Psikologlarımızla, iletişim hattımızla yanınızdayız. 153’ü arayabilirsiniz. İstanbul’da çözmemizi istediğiniz konularla ilgili bizimle iletişim halinde olmaya devam edin. Psikolojik danışma hattımız 02124494900. Buradan psikologlarımız, bulundukları yerlerden sizinle telefonda bağlantı kurup, görüşmelerini yapacaklar.”

‘Dünya kentlerinin feryadını duydum’

Dün, dünyadaki 45’e yakın belediye başkanıyla dijital ortamda sohbet ettiğini anlatan İmamoğlu şöyle devam etti: “Her kent, büyük bir mücadele içerisinde… Dünyanın farklı yerlerinden; Los Angeles’tan, New York’tan, Londra’dan, Milano’dan, Paris’ten, Cakarta’dan Seul’e, Tokyo’ya varıncaya kadar dünyanın her yerinden feryatları duydum. Özellikle yanı başımızdaki Madrid’te, Milano’da feryatların ne kadar yüksek olduğunu duydum.“

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Sokağa çıkmaya kısıtlılık getirilmesi yönündeki kanaatini anımsatan İmamoğlu, “Bunu dile getirdim; getirmeye de devam edeceğim. Çünkü, geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.