İBB’nin önünde fayton protestosu: ‘Atların çığlıklarını duy’

İstanbul belediyesi önünde toplanan grup, Adalar’da ve Türkiye’de atlı fayton kullanımının durdurulmasını istediklerini duyurdu. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen grup, faytonların atların ömrünü kısalttığını, elektrikli faytona geçilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: adalardan.net

AA’nın haberine göre, Saraçhane’deki belediye binası önüne gelen grup, ‘Faytona binme’ ve ‘Atların çığlıklarını duy artık’ yazılı dövizlerle bir basın açıklaması yaptı.

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Topluluk adına metni okuyan İlker İnmaz faytonlar yüzünden atların ömrünün kısaldığını belirterek Adalar’da ve tüm Türkiye’de atlı faytonların kullanılmasının durdurulmasını istediklerini belirtti.

İnmaz şunları söyledi: “Normal olarak ortalama ömrü 20 yıl olan atlar, fayton zulmü yüzünden iki yıl içinde yaşamını kaybediyor. Bu durum asla sürdürebilir değildir” diyen İnmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası döneminde Adalar’da atlı faytonların kaldırılıp, elektrikli fayton uygulamasına geçileceği sözünü verdi. Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için bu açıklamayı yapma gereği duyduk”

İzmir’de faytonlar kalkmıştı

Geçtiğimiz ay İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçlerin tamamlandığını açıklamıştı.

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Soyer, Twitter’dan “İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerimden biri olmaya devam edecek” mesajını paylaşmıştı.



