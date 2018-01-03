İBB’nin metro ihalelerini iptal gerekçesi: Ekonomik değillerdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki bazı metro ihalelerini iptal etmesini ‘ekonomik olmamaları’yla gerekçelendirdi.

İBB’nin yeni başkanı Mevlüt Uysal, belediyeyi borçlandıracak altı metro hattı ihalesini iptal etmişti.

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Metro hatlarının yapılmayacağı yönündeki haberler üzerine duyuru yayınlayan İBB, hatların yapımının değil sadeceihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.

İBB, iptal gerekçesini de şu sözlerle açıkladı: “Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir.”

Açıklamada, toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan altı projenin iptal edilememesine ek olarak 1000 kilometrelik metro hedefine de ulaşılacağının altı çizildi.