İBB’nin ‘Martı’ düzenlemesi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) scooter (Martı) düzenlemesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.

Fotoğraf: Twitter

UKOME’nin geçen ay düzenlenen toplantısında, İstanbul’da ticari olarak kullanılan scooter’larla ilgili teklif de görüşülmüş, düzenleme alt komisyona yollanmıştı.

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Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı, İBB’nin ‘elektrikli kaykay paylaşım sistemi yönergesi’ oy birliğiyle reddedildi.

‘Martı’ düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kullanımı artan scooter’larla ilgili düzenlemenin yolda olduğunu belirterek “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor” demişti.

Kimlik numarası ve sensör

İBB’nin ‘Martı’larla ilgili düzenlemesinde, elektrikli scooter hizmeti veren firmaların lisansla kayıt altına alınması hedefleniyor.

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Elektrikli scooter’lara tüm yönlerden görünebilen bir ‘kimlik numarası’ verilmesini de içeren yönerge, işletme sahiplerini hizmet verdikleri araçları ‘devrilme sensörü’ gibi birçok teknolojik özellikle donatmakla yükümlü kılıyor. Bu sensör sayesinde kaza geçiren kullanıcılarla hemen iletişime geçilebilecek, acil yardım talepleri alınabilecek.

Yaş ve sürücü sınırı

Ayrıca scooter’ları sadece tek kişi sürebilecek, kullanım için 18 yaş sınırı getirilecek.

İşletmeciler kullanıcılara şarj durumu, menzil gibi konularda açık bilgilendirme yapacak.

Mobil eğitim

İçkili scooter kullanımı, yayaları tehlikeye atacak davranışlar, yaya akışını engelleyici park etme şekillerine karşı da yaptırımları öngören yönerge, işletmecilerin kullanıcılara sürüş disiplini konusunda mobil eğitim sağlaması zorunluluğunu da içeriyor.

Yönergeyle birlikte, sürüş kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi adına her yıl en az bir kere kitlesel bilgilendirme kampanyasının yapılması da istenecek.