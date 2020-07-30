İBB’nin kurban kampanyasında 130 bin aileye konserve et dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban bağışı kampanyası sayesinde 130 bin ihtiyaç sahibi aileye el uzatacak.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

8 bin 246 hayırsever, kurbanlarını İBB’nin 30 yıllık İstanbul Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı. Bir hissenin, 1495 lira olduğu kampanya kapsamında 1178 büyük baş kurban kesilecek. Etler, konserve kavurma olarak dağıtılacak.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanyaya destek verenlere şu sözlerle teşekkür etti: “Destekleriniz ve mübarek Kurban Bayramı’nda, geleneksel dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinden birini sergilediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”

Kurban Bağış Kampanyası’na 118 bin aileye kurban eti ulaştırmak hedefiyle yola çıktıklarını ancak bu sayının üzerine çıktıklarını belirten İmamoğlu, “Hedefimizi, arife günü yakalamış bulunuyoruz. Hedeflenen miktara ulaşmamız nedeniyle sistemimizi kapatıyoruz” dedi.

Noter huzurunda yapılacak

Kurbanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde kesilecek. Kesim esnasında İBB’nin tesiste bir veteriner hekimi ve din görevlisi bulunacak. Vekâletler noter huzurunda okunacak ve videoya kaydedilecek. Kurbanı kesilenler SMS ile bilgilendirilecek.

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Konserveler 16 Ağustos’ta frigorofik araçlarla İBB’ye teslim edilecek ve dağıtım süreci başlayacak.