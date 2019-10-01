İBB’nin ‘kayıp araçları’ için meclis komisyonunda tartışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB)’de yerel seçim dönemi olan 31 Mart-24 Haziran arasında iade edilen araçların araştırılmasıyla ilgili kurulan araştırma komisyonunda 13 maddelik soru listesi hazırlandı. Soruların hazırlanması sırasında belediye meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Fotoğraf: DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li belediye döneminde kullanılan çok sayıda aracın ‘israf’ olduğunu, bu araçları seçim sonrası sergileyeceklerini söylemiş ve geçen ay bu araçlardan çoğu, Yenikapı’daki miting alanında sergilenmişti. İmamoğlu, ‘izi bulunamayan’ araçların 23 Haziran seçimleri öncesi iade edildiğini açıklamıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında kabul edilen karar sonrası iki seçim arasında iade edildiği öne sürülen araçlarla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmuştu.

Komisyonun bugünkü üçüncü toplantısında, meclis üyeleri Serkan Duran ve Abdullah Öztürk başkanlıklarında yapılan toplantıda 13 soru belirlendi. Soruların hazırlanması sırasında meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. 13 sorunun 5’i oy çokluğu, 8’i ise oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu 13 soru İBB’nin ilgili daire başkanlıklarına gönderilecek. İade edilen araç olup olmadığı, varsa hangi birimlerde çalıştığı, plaka, marka ve model bilgileri istenecek. Gelen bilgiler doğrultusunda araştırma komisyonunun raporu hazırlanarak meclise sunulacak.