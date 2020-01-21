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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin kar önlemi: İstanbul’da kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlem aldı.

Fotoğraflar: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-24 Ocak’ta kentte karla karışık yağmurun beklendiğini açıklamıştı. Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri ile Avrupa Yakası’ndaki Silivri ve Çatalca ilçelerinde dün gece aralıklarla kar görülmüştü.

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Mega kentte ulaşımın aksamasını istemeyen İBB, Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ve Beylikdüzü D-100 Karayolu’na bugün sabah saatlerinde kar küreme araçları yerleştirdi. Zincirlikuyu dahil bazı noktalara da tuzlama araçları kondu.

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