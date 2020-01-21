İBB’nin kar önlemi: İstanbul’da kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-24 Ocak’ta kentte karla karışık yağmurun beklendiğini açıklamıştı. Anadolu Yakası’nın yüksek bölgeleri ile Avrupa Yakası’ndaki Silivri ve Çatalca ilçelerinde dün gece aralıklarla kar görülmüştü.
Mega kentte ulaşımın aksamasını istemeyen İBB, Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ve Beylikdüzü D-100 Karayolu’na bugün sabah saatlerinde kar küreme araçları yerleştirdi. Zincirlikuyu dahil bazı noktalara da tuzlama araçları kondu.