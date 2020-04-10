İBB’nin ‘gıda yardımı kolisi’ ihalesi canlı yayınlandı: En iyi teklif Metro’dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayan İstanbullulara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için ihaleye çıktı. Üç ayrı grupta yapılan ihalede en iyi teklifi Metro Gros Market verdi.

İBB’nin sitesindeki habere göre dün İBB TV’nin canlı yayınında yapılan ihalede, salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat edildi. İBB Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin komisyon üyeleri maske ve eldiven takarak önlem aldı. Katılımcılar da sosyal mesafeye uyarak ihaleye katılım gösterdi.

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İhale komisyonuna başkanlık eden İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, İBB 153 Beyaz Masa hattına çok fazla yardım talebi geldiğini belirterek “Talepleri dikkate alarak İBB’nin bugüne kadar verdiği ayni ve nakdi yardımın yanında 500 bin adet yardım paketi kolisi ihalesi yapmak durumunda kaldık” dedi.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun ‘salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesi’ne göre davet usulü ile yapıldı.

Toplam dokuz firmanın davet edildiği ihaleye Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu.

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Üç ayrı koli grubunda yapılan ve iki oturumda düzenlenen ihalede sona üç firma kaldı.

Metro Gross Market, birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin lira, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 lira, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin lira teklif vererek, en iyi teklifi sunan­ firma olarak belirlendi.

Yasal olarak beklenilmesi gereken beş günlük itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.