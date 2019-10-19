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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin gar ihalelerinden elenmesine CHP’den tepki: Kente ihanetin son örneği

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması ihalesinden elenmesine tepki gösterdi.

Açıklamada “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir. Demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dendi.

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Fotoğraf: DHA

TCDD’nin yaptığı ihaleyi eski bir İBB çalışanı da olan, Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi kazanmıştı.

İkinci teklif sahibi, İBB şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun, ‘teknik hatalar nedeniyle’ ihaleden elendiği bildirilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ihaleye ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını belirtip ’16 milyon insanın hakkını savunacağını’ söylemişti.

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu da yaptığı yazılı açıklama ile tüm İstanbulluları tarihi garlara sahip çıkmaya çağırdı.

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Kurulun yazılı açıklaması şöyle:

“Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, kent kimliğinin ve tarihinin en güzel örneklerindendir.

Bu iki tarihi garın, birer ulaşım noktası olarak işlevsel özellikleri korunmalı, sosyal-kültürel donatı boyutu katılarak güçlendirilmesi ve kentin müşterek varlığı içinde korunması sağlanmalıdır. Bu da ancak ve ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilebilir.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın, İBB tamamen akıldışı gerekçelerle dışlanarak ehil olmayan bir yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir.

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bu hukuksuz girişimi durdurma çağrısını ve bu yönde tüm İstanbulluları hukuk mücadelesine davetini çok önemli görüyor ve destekliyoruz.

Haydarpaşa’da oldu bittilere izin vermeyeceğimiz. Hukuksuzluğa ve çağdışı dayatmalara karşı sessiz kalmayacağımız. Haydarpaşa’nın yağmalanmasını durdurmak için demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Tüm İstanbulluların bu çağrıya destek vereceğine inanıyoruz. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz.”

İBB, gar ihalelerinden elendi; İmamoğlu: İtiraz edip suç duyurusunda bulunacağız

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