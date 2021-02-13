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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin eski başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören eski İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

76 yaşındaki Topbaş, özel bir hastanede 16 Kasım 2020’de tedaviye alınmış, 4 Aralık 2020’de de yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Topbaş’ın oğlu Ömer Topbaş, “Babam Covid-19’u atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı” dedi.

Topbaş, yarın öğlen namazı vaktinde Fatih Camii’ndeki cenaze töreninin ardından caminin haziresine defnedilecek.

Topbaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçiler taziye mesajı yayınladı.

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Topbaş kimdir?

Artvin’de doğan, ardından ailesiyle İstanbul’a giden Topbaş, orta öğrenimine Işık Lisesi’nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1972’de, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden ise 1974’ten mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde doktora yaptı.

Uzun yıllar serbest mimar olarak çalışan Topbaş 1994–1998 yıllarında o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.

Beyoğlu Belediye başkanlığına 1999’da, Mart 2004’te de AKP’den İBB başkanlığına seçilen Topbaş, Eylül 2017’de istifa etti.

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