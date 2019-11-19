İBB’nin eğitim yardımı için başvurular başladı: 30 bin gence 3 bin 200 lira ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan eğitimi yardımını hayata geçiriyor. İhtiyaç sahibi 30 bin gence yılda 3 bin 200 lira ödeme yapılacak. Aralıkta 1200, şubatta ve mayısta biner lira ödenecek.

Seçim sonrasında ilçe belediyelerini ziyaret eden İmamoğlu bugün Bakırköy’deydi.

Fotoğraf: İBB

“İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz” diyen İmamoğlu’nun talimatıyla başlayan proje kapsamında dün, ‘gencuniversiteli.ibb.istanbul’ sitesi üzerinden başvuru alınmaya başlandı. Başvurular için son gün 24 Kasım Pazar.

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Yaş için üst sınır 25

İBB’nin yardımını almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin; kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan ise burs almaması gerekiyor.

Başarı şartı

Açık Öğretim’de okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Yardımın gelecek yıl devamı için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, dört üzerinden 2.50 olması şartı aranacak.

Öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, eğitim yardımı almaya hak kazanacak.

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27 Kasım’da liste açıklanacak

Başvurular, 25 – 26 Kasım’da değerlendirilecek. 27 Kasım’da ise hak kazanan asil öğrenci listesi ilan edilecek. Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım- 3 Aralık tarihlerinde teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12- 13 Aralık’ta ilk ödemeler yapılacak.

Hak kazanan öğrencilerden için istenecek belgeler:

• Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

• Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

• KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

• Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek