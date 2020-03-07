İBB’nin ‘corona timi’ hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), corona virüsüne karşı önlem amacıyla ‘corona timi’ oluşturdu.

Fotoğraflar: İBB

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye dek 90’a yakın ülkede 100 bin kişiye bulaşırken, 3 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Türkiye’de henüz corona vakası konan bir hasta yok.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Yenikapı’daki meydanda düzenlenen Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği’nde yeni timi tanıttı.

İmamoğlu, vakaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Daire Başkanlığı’nın konuyu gündeme aldığını, ilgililerle görüş alışverişinde bulunmasının ardından önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda talimat verdiğini söyledi.

Buna göre, metro için 100 kişilik bir ekip belirlendi. Bu ekip, her gün koltukları ve yerleri deterjanla temizliyor. Haftada bir gün de tüm yüzeyler deterjanla temizleniyor. Ayda bir kez havalandırma filtreleri ve borular dahil tüm aksamlar deterjanla temizleniyor.

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İETT otobüslerinde ise 420 personel temizlik için görevlendirildi. Otobüslerin iç ve dışı, deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüsler de daha sık aralıkla temizlenmeye başlandı. Ayrıca merkezi peronlarda da mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturuldu.

İBB, 44 metrobüs istasyonuna 65, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattındaki iki istasyona da dört el dezenfeksiyon ünitesi yerleştirildi.

7/24 hazır ekip

Belediye, 18 araçta 36 dezenfeksiyon personeli bulunacağını, üç ekip sorumlusu belirlendiğini, görevlilerin 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacağını da açıkladı.

Ayrıca cami, cemevi, kilise ve sinagogda da dezenfeksiyon işlemleri başlayacak.