İBB’nin ‘Askıda Fatura’ kampanyasında 25 milyon liralık fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Askıda Fatura’ kampanyasında 25 milyon liralık fatura ödendi.

İBB, hane içi kişi başı geliri 775 lira ya da daha az olduğunu beyan eden kişilerin faturaların ödenmesi için kampanya başlatmıştı.

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İhtiyaç sahiplerinin su ve doğalgaz faturalarını ödemek isteyenler ‘askidafatura.ibb.gov.tr’ adresinden bir fatura seçerek tümünü ya da bir kısmını ödeyebiliyor.

Son verilere göre, bugüne kadar askıya çıkarılan 181 bin 875 fatura ödendi. Ödenen faturaların toplam değeri 24 milyon 875 bin 111 lira. Halihazırda ise 56 bin 330 fatura ödenmeyi bekliyor.

İzmir’de de 1 milyonluk ödeme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin benzer kampanyasında da bugüne dek 1 milyon 231 bin 744 liralık 13 bin 921 fatura ödendi. Askıda bekleyen fatura sayısının da 14 bin 827 olduğu görüldü. İstanbul ve İzmir’de kampanya devam ediyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasında ise 7 milyon 780 bin 283 liralık 147 bin 322 fatura ödendi. Bu kampanya tamamlandı. Belediyenin farklı yardım kampanyaları devam ediyor.