İBB’nin asfalt ihalesi ‘rekabeti daralttı’ diye iptal edildi

Kamu İhale Kurumu (KİK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kent geneli için çıktığı asfalt ihalesini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, ‘İstanbul Geneli Yolların Asfalt Kaplaması Yapılması’ ve ‘İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması’ ihalelerinin 17 Aralık 2019’da yapılacağını duyurmuştu.

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Sarıyer merkezli Dev İnşaat Taahhüt isimli firma, ihale şartnamesini KİK’e şikayet etmişti. Kurumun, 15 Ocak’taki toplantısında ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

Gerekçe ne?

İptal gerekçesinde, İBB’nin şartnamede makine, tesis ve ekipmanın bir bölümünün şirketin kendi malı olması şartını arayabileceği belirtilerek asfalt üretim tesisine ilişkin sayı belirtilmediği ancak sonradan sayı değişikliği yapıldığı, bunun da ‘rekabeti daraltarak engelleyecek nitelikte olduğu’ kaydedildi.

Gerekçede ‘düzenleme içerisinde asfalt plentinin (üretim tesisi) yüklenicinin kendi malı olması, ancak asfalt plentine ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sunmasına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin de tereddüt yaratacağı’ dile getirildi.

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İhalenin 4734 Sayılı Kanun’un 54’üncü maddenin 11’inci fıkrasının ‘a’ bendi gereğince oy çokluğuyla iptal edildiği belirtilen kararda, İBB’nin 30 gün içinde Ankara’daki idare mahkemelerinde dava açabileceği ifade edildi.